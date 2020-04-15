Полиция не будет проверять электронные пропуска у пассажиров общественного транспорта Москвы

Как сказали в столичном руководстве, решено поэтапно вводить автоматический режим. До этого проверкой займутся контролеры. Электронные пропуска планируют проверять через карту «Тройка», «Стрелка» или социальную карту. Этим утром разрешительные документы при входе в метро в метро проверяли сотрудники МВД. Из-за этого, как сообщалось, на многих станциях образовались очереди, люди стояли не соблюдает требований дистанции и подвергали риску свое здоровье и здоровье других.