Полиция не будет проверять электронные пропуска у пассажиров общественного транспорта Москвы

Как сказали в столичном руководстве, решено поэтапно вводить автоматический режим. До этого проверкой займутся контролеры. Электронные пропуска планируют проверять через карту «Тройка», «Стрелка» или социальную карту. Этим утром разрешительные документы при входе в метро в метро проверяли сотрудники МВД. Из-за этого, как сообщалось, на многих станциях образовались очереди, люди стояли не соблюдает требований дистанции и подвергали риску свое здоровье и здоровье других.
2020-04-15T21:01:00+03:00
2020-04-15T21:04:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 15 апреля 2020
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