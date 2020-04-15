Статья о ситуации с коронавирусом в Чечне удалена с сайта «Новой газеты»

Ранее претензии к этой публикации возникли у Генпрокуратуры. В письме ведомства в Роскомнадзор говорится, что в материале Елены Милашиной есть недостоверные сведения, какие именно – не уточняется, обращает внимание издание.

«Новая газета» выясняет причины, по которым Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью издания про ситуацию с коронавирусом в Чечне. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

«Вся сложность заключается в том, что никто не объясняет, что конкретно не устраивает в этой публикации, и почему из-за этого текста под угрозу попал весь сайт. Мы обратились за разъяснениями в Генпрокуратуру, потому что Роскомнадзор просто выполняет ее распоряжение и не знает, в чем причина», — отметила она. Прусенкова уточнила, что сейчас на сайте материала нет. «Подчеркиваю, это выбор не редакции. Будем разбираться», — подчеркнула она.

Сама статья была опубликована на прошлой неделе. С обвинением в недостоверной информации в адрес издания выступал глава Чечни Рамзан Кадыров.