Природный пожар в зоне аварии на Чернобыльской АЭС не привел к серьезному повышению уровня радиации, уверяют специалисты. Об этом сказали в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, а также в российском Гидрометцентре. Пожар в зоне отчуждения вспыхнул в начале апреля, с огнем боролись почти две недели. Сообщается, что задержаны подозреваемые в причастности к поджогу.
2020-04-15T20:33:00+03:00
2020-04-15T20:34:16+03:00
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20:33, 15 апреля 2020
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