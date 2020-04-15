Природный пожар в зоне аварии на Чернобыльской АЭС не привел к серьезному повышению уровня радиации, уверяют специалисты. Об этом сказали в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, а также в российском Гидрометцентре. Пожар в зоне отчуждения вспыхнул в начале апреля, с огнем боролись почти две недели. Сообщается, что задержаны подозреваемые в причастности к поджогу.