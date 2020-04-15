В Германии ослабят некоторые карантинные меры. Это коснется общественной жизни. С понедельника в стране решено открыть часть магазинов, а с 4 мая – школы, объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В то же время, добавила она, гражданам следует и дальше соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра, находиться в общественном месте можно будет только вдвоем или с членами семьи. Власти предупредили, что крупные мероприятия в стране будут запрещены минимум до 31 августа.