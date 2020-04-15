Генпрокуратура потребовала заблокировать статью «Новой газеты» о ситуации с коронавирусом в Чечне. По мнению ведомства, в публикации содержится недостоверная информация. При этом в письме не указано, что именно прокуратура считает ложной информацией, сообщается на сайте газеты. Роскомнадзор предупредил, что если в течение суток материал не будет удален, блокировка коснется всего сайта. Статья Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло» была опубликована на сайте «Новой» на прошлой неделе. Вскоре после этого с критикой издания выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обвинил автора в публикации неподтвержденных данных.
2020-04-15T20:21:00+03:00
2020-04-15T20:21:54+03:00
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20:21, 15 апреля 2020
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