Президентский Совет по правам человека выступил против празднования окончания Второй мировой войны 3 сентября. Его представители напомнили, что в этот день вспоминают жертв нападения на школу в Беслане. По словам членов совета, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы будет встречен с непониманием родными и близкими жертв терактов. Законопроект о переносе празднования окончания Второй мировой депутаты Госдумы приняли накануне во втором и третьем, окончательном чтениях.