Потери российского туристического бизнеса в ближайшие полгода могут составить до 1,5 трлн руб. за полгода

Продажи прекратились из-за коронавируса, отсутствие доходов лишило возможности платить работникам, оплачивать аренду и коммунальные платежи, платить налоги и рассчитываться по кредитам, говорится в письме Федерального агентства по туризму вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Под угрозой увольнения или неоплачиваемого отпуска оказалось более 1,5 млн человек, предупреждают в Ростуризме. Ведомство предлагает ряд мер по поддержке отрасли. Среди них отмена оплаты для гостиниц, которые арендуют государственное имущество, беспроцентные кредиты для выплат зарплаты работникам. Мораторий на проверки предприятий туристического бизнеса.