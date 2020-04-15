Потери российского туристического бизнеса в ближайшие полгода могут составить до 1,5 трлн руб. за полгода

Продажи прекратились из-за коронавируса, отсутствие доходов лишило возможности платить работникам, оплачивать аренду и коммунальные платежи, платить налоги и рассчитываться по кредитам, говорится в письме Федерального агентства по туризму вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Под угрозой увольнения или неоплачиваемого отпуска оказалось более 1,5 млн человек, предупреждают в Ростуризме. Ведомство предлагает ряд мер по поддержке отрасли. Среди них отмена оплаты для гостиниц, которые арендуют государственное имущество, беспроцентные кредиты для выплат зарплаты работникам. Мораторий на проверки предприятий туристического бизнеса.
2020-04-15T20:02:00+03:00
2020-04-15T20:04:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 15 апреля 2020
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