Индекс Московской биржи этим вечером опустился ниже 2500 пунктов. Он показал худший результат с начала месяца, говорят аналитики. Российский рынок акций упал вслед за мировыми площадками и нефтью. Причиной стало сокращение спроса на сырье на фоне пандемии коронавируса. Также сегодня вновь подешевела российская валюта. Доллар поднимался выше 75 рублей, евро вырос до 82. Цена на сорт нефти Brent сегодня снижалась почти на 8%, приблизившись к 27 долларам за баррель.