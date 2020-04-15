Проверять цифровые пропуска у пассажиров общественного транспорте Москвы будут автоматически. Как сказали в департаменте транспорта столицы, процедуру будут осуществлять через проездные карты «тройка», «Стрелка» или социальную. Кроме того, до ввода автоматической системы проверку будут проводить контролеры, а не полиция, передает агентство «Интерфакс». Этим утром из-за массовых проверок электронных пропусков у входов московских станций метро образовались очереди.
2020-04-15T20:00:00+03:00
2020-04-15T20:01:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 15 апреля 2020
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