Проверять цифровые пропуска у пассажиров общественного транспорте Москвы будут автоматически. Как сказали в департаменте транспорта столицы, процедуру будут осуществлять через проездные карты «тройка», «Стрелка» или социальную. Кроме того, до ввода автоматической системы проверку будут проводить контролеры, а не полиция, передает агентство «Интерфакс». Этим утром из-за массовых проверок электронных пропусков у входов московских станций метро образовались очереди.