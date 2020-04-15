Власти Германии планируют запретить крупные массовые мероприятия в стране до конца августа. Как пишет немецкое издание Bild, правительство также собирается «настоятельно рекомендовать» ношение защитных масок в общественном транспорте и в магазинах. Но это не будет обязанностью. Как минимум до 3 мая в силе останутся ограничения социальных контактов. Среди возможных послаблений — разрешение работать торговым точкам площадью не более 800 квадратных метров. Не исключено, что решение об открытии начальных и средних школ будут принимать непосредственно власти земель.