Власти Германии планируют запретить крупные массовые мероприятия в стране до конца августа. Как пишет немецкое издание Bild, правительство также собирается «настоятельно рекомендовать» ношение защитных масок в общественном транспорте и в магазинах. Но это не будет обязанностью. Как минимум до 3 мая в силе останутся ограничения социальных контактов. Среди возможных послаблений — разрешение работать торговым точкам площадью не более 800 квадратных метров. Не исключено, что решение об открытии начальных и средних школ будут принимать непосредственно власти земель.
2020-04-15T19:32:00+03:00
2020-04-15T19:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 15 апреля 2020
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