Сотрудники одной из больниц Новосибирской области пожаловались, что за свой счет покупают бензин для «скорой помощи»

Сотрудники одной из больниц Новосибирской области пожаловались, что за свой счет покупают бензин для карет «скорой помощи». В видеообращении губернатору Андрею Травникову они также сказали, что руководство больницы выделяет слишком мало денег и на ремонт автомобилей. Медицинскому учреждению не хватает компьютеров, аппаратов КТ и ИВЛ и другого необходимого инструментария. Многие помещения в больнице требуют ремонта. Видеообращение опубликовал секретарь местного райкома КПРФ Алексей Астафьев.