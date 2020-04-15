Новый руководитель Архангельской области выступил против строительства мусорного полигона в Шиесе

Врио губернатора Александр Цыбульский сказал местному агентству «Эхо Севера», что планирует обратиться к этому вопросу как только у него появится для этого время. Сейчас он занят ситуацией вокруг распространения коронавируса. При этом он подчеркнул, что выступает против дальнейших строительных работ на полигоне. По его словам, уже проделана определенная юридическая работа.

Александр Цыбульский вступил на должность врио губернатора Архангельской области 2 апреля. Его предшественник, Игорь Орлов, одобрил проект мусорного полигона в Шиесе.