Около 35 тысяч россиян ожидают возможности вернуться на родину из-за рубежа. Приоритет в организации возвращения, как напомнил в интервью газете «Коммерсантъ» министр иностранных дел Сергей Лавров, отдается тем, кто оказался в другой в этом году. Также, по словам главы МИД, 27 тысяч российских граждан подали заявление на ежедневные выплаты. Эти деньги уже получают восемь тысяч соотечественников за границей.
2020-04-15T19:30:00+03:00
2020-04-15T19:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 15 апреля 2020
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