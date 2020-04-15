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19:30, 15 апреля 2020

Около 35 тысяч россиян ожидают возможности вернуться на родину из-за рубежа

Около 35 тысяч россиян ожидают возможности вернуться на родину из-за рубежа. Приоритет в организации возвращения, как напомнил в интервью газете «Коммерсантъ» министр иностранных дел Сергей Лавров, отдается тем, кто оказался в другой в этом году. Также, по словам главы МИД, 27 тысяч российских граждан подали заявление на ежедневные выплаты. Эти деньги уже получают восемь тысяч соотечественников за границей.



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