Около 35 тысяч россиян ожидают возможности вернуться на родину из-за рубежа. Приоритет в организации возвращения, как напомнил в интервью газете «Коммерсантъ» министр иностранных дел Сергей Лавров, отдается тем, кто оказался в другой в этом году. Также, по словам главы МИД, 27 тысяч российских граждан подали заявление на ежедневные выплаты. Эти деньги уже получают восемь тысяч соотечественников за границей.