В Кремле пообещали рассмотреть просьбу ветеранских организаций о переносе Парада Победы в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал об этом агентству «Интерфакс». С просьбой отложить парад из-за коронавируса к президенту ранее обратились сразу несколько ветеранских организаций. Они признают, что такой шаг будет непростым, но справедливым.

Проведение парада 9 мая несет серьезные риски, сказал «Эху» первый зампред Московского совета ветеранов Расим Акчурин.

Тем временем власти Молдавии объявили сегодня о переносе мероприятий по случаю дня Победы на конец августа.