Лавров: 35 тысяч россиян за рубежом ожидают возможности вернуться на родину

Порядка 35-36 граждан России, остающихся за рубежом на фоне ситуации с коронавирусом, ожидают возможности вернуться на родину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном в среду на сайте издания. «В листе ожидания остаются, по нашим оценкам, около 35-36 тысяч человек (плюс-минус тысяча-полторы), которые хотят выехать. Как вы знаете, из них приоритет отдается тем, кто оказался в стране своего нынешнего пребывания после 1 января 2020 года, — подчеркнул глава дипведомства. — Но в отношении тех, кто выехал за рубеж раньше, применяется индивидуальный подход, учитывая гуманитарный аспект».