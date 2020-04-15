Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале реализации третьего пакета мер по поддержке бизнеса. Градоначальник подписал соответствующее постановление.

В рамках поддержки компаний, пострадавших из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса, Собянин, в частности, объявил о новой, льготной кредитной программе в отношении малого и среднего бизнеса. По словам мэра, по ранее взятым займам власти будут субсидировать ставки до 6% годовых. По новым же кредитам — их Собянин назвал стабилизационными – мэрия, как отмечается, готова субсидировать ставки до 8%. При этом условием для участия в подобном кредитовании градоначальник назвал расходование денег на столичный бизнес. Помимо этого, рассказал мэр, столичные власти договорились со Сбербанком о полугодовой отсрочке по уплате основного долга.

Также, по словам Собянина, в третий пакет мер вошла отсрочка уплаты аванса за первый квартал по налогу на имущество и земельному налогу. Она будет действовать до конца года. Отсрочку, как отмечается, получат, в частности, кинотеатры, санатории, организаторы выставок и организации дополнительного образования. Кроме того, ряд послаблений Собянин анонсировал в отношении строительного и девелоперского бизнеса, а также арендодателей.

Предыдущий пакет мер поддержки предпринимателей, утвержденный Собяниным в начале апреля, предполагал, в частности, расширение доступа малого и среднего бизнеса к получению кредитов и субсидий.