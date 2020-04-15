Bild: В Сирии началась беспрецедентная кампания по вербовке сирийских бойцов для отправки в Ливию

На юге и востоке Сирии, со стороны территории, контролируемой ЧВК Вагнера, началась беспрецедентная кампания по вербовке сирийских бойцов для отправки в Ливию, сообщает ежедневное немецкое издание Bild.

По информации издания, Россия берет пример с президента Турции Эрдогана, «экспортируя» сирийскую гражданскую войну в Ливию, действуя, в отличие от него, скрытно «через псевдочастную военную компанию Вагнера», и поддерживая силы, противостоящие ливийскому временному правительству. Использование ЧВК дает Кремлю возможность «и впредь правдоподобно отрицать свое участие в конфликте», делая действия Москвы «абсолютно аналогичными ее стратегии на оккупированной Восточной Украине». По данным издания, наемники и оружие для сил генерала Хафтара, оппозиционного властям в Триполи, поставляются с российской авиабазы в сирийской провинции Латакия. Только за последние три месяца оттуда было сделано более восьми десятков таких рейсов.

Вербовка мужской части населения происходит, в первую очередь, в граничащей с Израилем сирийской провинции Кунейтра, а также вблизи восточносирийского города Дайр-эз-Заур, продолжает издание (перевод сайта Инопресса). Некоторые из завербованных на войну в Северной Африке являются бывшими повстанцами, которые «примирились» с режимом Асада. Им обещают крупную денежную выплату и «освобождение от прохождения службы в правительственной армии». Источники Bild утверждают, что будущим наемникам обещают платить по тысяче долларов в месяц и до 50 тысяч их семьям в случае ранения или гибели. По данным сирийского журналиста, которые он публикует в немецкой газете «Россия, используя бедственное финансовое положение людей, уже обучила и подготовила для ведения боевых действий на стороне генерала Хафтара несколько десятков человек. Часть рекрутированных сирийцев отказывается ехать воевать, узнав, что их вербуют вовсе не для «охраны нефтяных объектов в Ливии», как говорилось ранее.

Bild подчеркивает, что своими действиями Россия нарушает все подписанные ею заявления ООН, итоговую декларацию Берлинской конференции от января текущего года и оружейное эмбарго в отношении Ливии.