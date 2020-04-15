Молдавия переносит празднование Дня Победы на 24 августа

Тогда же пройдет шествие «Бессмертный полк», — объявил сегодня президент республики Игорь Додон. Решение, по его словам, принято в связи с ситуацией заболеванием коронавирусом. Сейчас в Молдавии почти 2 тысячи зарегистрированных случаев. Ранее ряд российских ветеранских организаций направили президенту Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад по случаю 75-летия Победы с 9 мая на более позднюю дату. Авторы обращения считают, что таким образом власти проявят уважение к ветеранам.
2020-04-15T18:32:00+03:00
2020-04-15T18:32:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2625726-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 15 апреля 2020
Загрузка комментариев...