Молдавия переносит празднование Дня Победы на 24 августа

Тогда же пройдет шествие «Бессмертный полк», — объявил сегодня президент республики Игорь Додон. Решение, по его словам, принято в связи с ситуацией заболеванием коронавирусом. Сейчас в Молдавии почти 2 тысячи зарегистрированных случаев. Ранее ряд российских ветеранских организаций направили президенту Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад по случаю 75-летия Победы с 9 мая на более позднюю дату. Авторы обращения считают, что таким образом власти проявят уважение к ветеранам.