Минтруда РФ получило за неделю более 180 000 заявлений о пособиях по безработице

Министерство труда России получило за неделю более 180 000 заявлений о пособиях по безработице. Как рассказал глава ведомства Антон Котяков, без учета этих заявок официальная безработица в стране с начала года выросла более чем на 6%, или 44 000 человек. А общее количество таким образом приближается к миллиону. Ранее ведомство объявило о введении электронного порядка регистрации безработных.
2020-04-15T18:31:00+03:00
2020-04-15T18:32:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2625724-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 15 апреля 2020
Загрузка комментариев...