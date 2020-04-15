Минтруда РФ получило за неделю более 180 000 заявлений о пособиях по безработице

Министерство труда России получило за неделю более 180 000 заявлений о пособиях по безработице. Как рассказал глава ведомства Антон Котяков, без учета этих заявок официальная безработица в стране с начала года выросла более чем на 6%, или 44 000 человек. А общее количество таким образом приближается к миллиону. Ранее ведомство объявило о введении электронного порядка регистрации безработных.