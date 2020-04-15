Курс доллара на московской бирже этим вечером превысил отметку в 75 рублей. Евро вырос до 82 рублей. Это происходит на фоне снижения цены на нефть. Сорт Brent потерял в ходе сегодняшних торгов уже около 8%. Его цена опустилась почти до 27 долларов за баррель. Нефть дешевеет несмотря на то, что добывающие страны ранее объявили о новом соглашении о сокращении добычи.