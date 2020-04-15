Муниципальные депутаты Москвы просят прокуратуру города разобраться в ситуации с очередями на входах в метро

Ряд муниципальных депутатов Москвы просят прокуратуру города разобраться в ситуации с очередями на входах в метро. Утром многие пассажиры жаловались, что были вынуждены долго ждать, когда полицейские проверят ну них наличие цифровых пропусков. При этом люди в очереди не соблюдали социальную дистанцию и подвергали риску сове здоровье и здоровье окружающих говорится в обращении Совета депутатов Хамовников. Такое же письмо они направили на имя мэра Москвы Сергея Собянина. С просьбой разобраться и установить ответственных за случившееся в надзорное ведомство столицы обратился и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.
2020-04-15T18:30:00+03:00
2020-04-15T18:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 15 апреля 2020
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