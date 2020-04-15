Американские власти приостановили финансирование ВОЗ

Американские власти приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения. Дональд Трамп считает, что ВОЗ допустила слишком серьезные ошибки в борьбе с коронавирусом. Президент США напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.
2020-04-15T18:25:00+03:00
2020-04-15T18:27:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:25, 15 апреля 2020
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