Американские власти приостановили финансирование ВОЗ

Американские власти приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения. Дональд Трамп считает, что ВОЗ допустила слишком серьезные ошибки в борьбе с коронавирусом. Президент США напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.