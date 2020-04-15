Ветеранские организации обратились к Путину с просьбой отложить парад Победы в Москве

Ветеранские организации обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой отложить парад Победы в Москве. Они полагают, что его нужно провести, когда ситуация с коронавирусом нормализуется.

Сразу 12 ветеранских объединений выразили мнение, что парад, проведенный на Красной площади не 9 мая, а в другую дату, станет не угрозой из-за пандемии, а торжеством мира и безопасности для всех его участников. Подписи под соответствующим письмом Путину поставили, в частности, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов и глава организации «Боевое братство» Борис Громов. Свою просьбу они обосновывают тем, что в противном случае в опасности будет здоровье участников и гостей парада. Кроме того, отложив парад, власти проявят уважение к ветеранам Великой Отечественной, уверены авторы обращения.

Директор центра военно-патриотического воспитания молодежи столичного департамента образования, генерал-полковник Расим Акчурин готов присоединиться к доводам ветеранских объединений. Об этом он сказал в интервью «Эху».

В Кремле пока на обращение ветеранских организаций не отреагировали. При этом ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил перенос парада к 75-летию Победы из-за пандемии коронавируса. Он при этом подчеркнул: торжества в любом случае состоятся вне зависимости от того, 9 мая или позднее. Впрочем, альтернативных дат Песков не называл. Одновременно пока не отозваны и приглашения иностранным лидерам на День Победы.

Источники газеты «Ведомости», впрочем, утверждают, что перенос торжеств – и, в том числе, военного парада на Красной площади – может быть утвержден в самое ближайшее время. Это, по их сведениям, будет ответом на обращение ветеранских организаций к Путину.

Собеседники интернет-издания РБК в Минобороны же в начале апреля сообщили, что в Кремле обсуждают сразу несколько вариантов переноса парада Победы. Среди них, как утверждается, как перенос мероприятия на осень, так и проведение парада 9 мая, но без зрителей.

Пока же подготовка к торжествам идет по плану. Например, с сегодняшнего дня началась репетиция воздушной части парада Победы. А агентство «Интерфакс» сообщает о переброске в Подмосковье самолетов и вертолетов Западного военного округа.

Тем временем Молдавия сегодня официально объявила о переносе празднования 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса. В качестве новой даты там намечают 24 августа – день, когда в стране отмечают годовщину освобождения от фашистской оккупации. В Белоруссии же, несмотря на рекомендации ВОЗ, подготовку к параду Победы 9 мая пока что продолжают, сообщили в Минобороны страны.