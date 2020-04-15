Боткинская больница перестала принимать пациентов с подозрением на коронавирус

В специализированной инфекционной клинике закончились места.

Здание больницы имени Боткина на Пискарёвском проспекте может принять 600 человек. Сейчас в стационаре оставили лишь необходимый резерв для тяжёлых больных, рассказывает издание «Фонтанка». Николаевская больница тоже прекратила приём пациентов. По данным портала «Доктор питер» на карантин закрыли единственное отделение реанимации. Сейчас больных с подозрением на коронавирус берут Детская городская больница, Госпиталь для ветеранов войн и больница № 2. Им помогут Александровская и больница святого Георгия, но лишь после того, как истечёт срок карантина. Кроме того, сегодня первых пациентов с пневмониями и симптомами ОРВИ привезли в больницу №20. Медики перешли на казарменное положение. Они будут жить на одном из этажей корпуса, рассказывает издание Росбалт. Тем временем Покровская больница, которая принимает больных с пневмонией, не справляется с потоком пациентов. На видео, которое оказалось в распоряжении редакции «Эха» — больничные коридоры, в которых вдоль обеих стен стоят кровати с пациентами. Между койками остаётся лишь узкий проход. У многих больных нет постельного белья — они лежат в своей одежде на голых матрасах, в ногах — пакеты с личными вещами. По сообщению источника «Эха Москвы», из 110 человек, которые находятся в отделении, 30 — в коридорах. Запись была сделана этой ночью, её можно найти на сайте «Эха». По официальным данным в медучреждении выявили 6 случаев коронавируса. Также новый вирус обнаружили у одного из медиков, а персонал жаловался на нехватку средств защиты. Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина отказалась общаться с журналистами. В комздраве не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Новости о коронавирусе первыми публикуют журналисты, а не официальные источники. Поэтому редакции СМИ обратились в Смольный с просьбой оперативно сообщать основные данные о борьбе с инфекцией, рассказала один из подписантов письма, главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Диана Качалова.