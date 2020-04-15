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18:16, 15 апреля 2020

Сотрудников пермской краевой инфекционной больницы заподозрили в сокрытии фактов массового заражения врачей

Сотрудников пермской краевой инфекционной больницы заподозрили в сокрытии фактов массового заражения врачей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает местная газета «Звезда» со ссылкой на врача больницы.

По словам врача пермской краевой инфекционной больницы Елены Макаровой, несколько недель назад руководство учреждения вовремя не приняло экстренные меры и не изолировало первого заболевшего COVID-19 медработника. Когда спустя несколько дней заболели еще несколько медиков, в больнице неофициально сообщили коллегам, что «врачей обследовать запрещено».

Несмотря на то, что тесты оказались положительными, открыто инфекционка не афишировала данный факт, приводит газета «Звезда» разговор Елены Макаровой с руководством: «Мы тихонько расскажем о диагнозе, но официально отчитываться не будем. Никто не должен знать, что у нас заболели врачи». На вопрос «мы что, не люди, а расходный материал?» врачу ответили, что больница «не может допустить закрытия на карантин». Далее, как следует из материала «Звезды», медработников все же проверили на коронавирус, но специалист, который должен был доставить тесты в Роспотребназдор «потерял» их по дороге.

Рано или поздно анализы медперсонала все-таки попали в Роспотребнадзор, медиков принялись лечить, но время было упущено. В настоящее время больница осталась без должного количества специалистов.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Скриванов направил обращение в правоохранительные органы с просьбой провести расследование с целью выявления возможной преступной деятельности должностных лиц.



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