Путин объявил о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса

Предприятия малого и среднего бизнеса в России получат дополнительную поддержку от государства. Об этом сообщил Владимир Путин. По словам Путина, обращение за помощью должно быть простым и удобным.

Московские власти уже поспешили заявить, что возьмут на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам малыми и средними предпринимателями. Около 3 тысяч бизнесменов, которые заключили договоры выкупа недвижимости с Москвой, получат отсрочку по платежам. Сергей Собянин пообещал, что будут и другие меры поддержки экономики.