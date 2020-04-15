Пропускной режим привел с утра к заторам и очередям

Введение цифровых пропусков в Москве – это следствие недисциплинированности москвичей. Так считают в Кремле. Сегодня утром на въезде в город и на входе в метро образовались заторы и очереди. Электронный код теперь необходим для проезда на личных автомобилях и общественном транспорте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков надеется, что система больше не будет давать сбоев.

Московская полиция к середине дня смягчила пропускной режим в метро. Утром у турникетов на многих станциях столичной подземки возникли длинные очереди из-за того, что полицейские проверяли у всех пассажиров цифровые пропуска для передвижения по городу.

О том, как изменилась ситуация, расскажет Евгений Снегов.

Столичные полицейские больше не стоят у турникетов в метро и не проверяют цифровые пропуска у всех подряд. Благодаря этому ситуация значительно улучшилась – в середине дня на центральных станциях метро не было зафиксировано ни одного скопления людей. На «Арбатской» контроль электронных пропусков вовсе отменили – во всяком случае, следящих за этим сотрудников полиции на станции замечено не было. На «Боровицкой» и «Библиотеке имени Ленина» по двое полицейских стоят не у турникетов, а на платформах. Электронные пропуска они проверяют у пассажиров лишь выборочно.

Утром в метро была совсем другая картина – сотрудники полиции проверяли пропуска у всех, из-за чего на станциях возникли длинные и плотные очереди. На некоторых станциях, например, на «Кантемировской», они достигали сотен метров и выходили далеко на поверхность. Отдельные пользователи соцсетей писали, что вынуждены были провести в очереди 30-40 минут, рискуя заразиться коронавирусом от стоящих поблизости людей.

На некоторых станциях, например, на «Беломорской», пропуска проверяли всего два сотрудника полиции. При этом о массовых проверках пассажиров наземного общественного транспорта, в отличие от метро, не сообщалось. Система электронных пропусков будет действовать как минимум до 30 апреля.

Более 90% проверенных на въездах в Москву водителей были с пропусками. Об этом ТАСС сообщил информированный источник. Он добавил, что ГИБДД протоколы на нарушителей пока не составляют. Столичные таксисты жалуются на проблемы, которые у них начались после введения пропусков в Московском регионе.

Водители в растерянности и недоумении. Система проверки цифровых пропусков такси пока не функционирует, признались газете Ведомости сотрудники нескольких сервисов. Одна из главных проблем — техническая невозможность проверить достоверность кода, который пассажир предоставляет. Таксисту приходится верить человеку, которого он везёт, на слово. Приложение «Помощник Москвы» — а именно с его помощью водители должны проверять цифровой пропуск у пассажиров — работает нестабильно, рассказали газете сотрудники двух компаний-агрегаторов такси. Удастся ли урегулировать вопрос с полицейскими, если они остановят машину, собеседники издания не знают. В свою очередь представитель одного из столичных автопарков рассказал интернет-изданию Bell о проблемах в таксопарке, которые случились сегодня. Так на просьбу одного из водителей предоставить цифровой пропуск пассажир это сделать отказался. У другого шофёра, заранее получившего свой QR-код, цифры не совпали с данными, которые были у полиции. Водителя отвезли в отделение и отпустили через несколько часов. Был случай, когда в базе не отображался пропуск именно на это такси, из-за чего машину едва не эвакуировали на штрафстоянку. Водители такси в московском регионе оказались в сложной ситуации, признает глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников. По его словам, всему виной то, что органы исполнительной власти не дают людям четких инструкций.

Тем временем всё больше таксистов сообщает о сбоях в приложении «Помощник Москвы». Об этом изданию РБК рассказал представитель сервиса «Везет» и подтвердил источник на рынке услуг перевозки. Еще один собеседник на рынке такси признался, что приложение цитата «работает через раз». Между тем в департаменте транспорта Москвы уверяют, что программа для проверки электронных пропусков пассажиров работает без сбоев. Ведомство намерено каждый день сверять число заказов такси и проверок пропусков, чтобы не было нарушений.

Департамент транспорта сообщил, что раздал таксопаркам 140 тысяч учетных записей в приложении «Помощник Москвы». В ведомстве добавили, что приложили подробную инструкцию, как пользоваться приложением при проверке пропусков.

Проверка выданных документов, а многие из них, как выяснилось, содержали недостоверные данные, займет несколько дней, — признают в правительстве Москвы. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил, что часть из выданных пропусков придется аннулировать. Немерюк подчеркнул, что пропуск будет аннулирован, если выяснится, что он был оформлен от организации, которая не должна работать.

Не исключено, что в Москве появится открытый сервис, с помощью которого любой желающий сможет проверить, действителен ли его пропуск или нет. Также появилось важное уточнение, что жители Подмосковья могут оформлять пропуск, в том числе, и на сайте mos.ru.

Пробки в метро и на въезде Москву можно было спрогнозировать заранее, а преодолеть их не удалось из-за введенного в стране «ручного управления», считает политик Дмитрий Гудков. Он полагает, что больше полномочий надо давать муниципальным депутатам, которые лучше знают ситуацию на местах.

Очереди на вход связаны с непрофессиональными действиями представителей власти. Такое мнение в эфире «Эха» высказала доктор юридических наук Елена Лукьянова. Она привела в пример Латвию, в которой все меры, принимаемые государством, проводятся более человечно.

Контроль за наличием спецпропусков для передвижения по Москве на транспорте будет с каждым днем усиливаться. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече в режиме видеоконференции с врачами — членами Клинического комитета по коронавирусу. «Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции. С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться», — отметил Собянин.