Контроль за наличием спецпропусков в Москве с каждым днем будет усиливаться

Контроль за наличием спецпропусков для передвижения по Москве на транспорте будет с каждым днем усиливаться. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече в режиме видеоконференции с врачами — членами Клинического комитета по коронавирусу. «Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции. С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться», — отметил Собянин.