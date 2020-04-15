Контроль за наличием спецпропусков в Москве с каждым днем будет усиливаться

Контроль за наличием спецпропусков для передвижения по Москве на транспорте будет с каждым днем усиливаться. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече в режиме видеоконференции с врачами — членами Клинического комитета по коронавирусу. «Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции. С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться», — отметил Собянин.
2020-04-15T18:01:00+03:00
2020-04-15T18:02:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:01, 15 апреля 2020
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