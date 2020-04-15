В Московском совете ветеранов поддерживают обращение к Путину о переносе парада Победы

В Московском городском совете ветеранов поддерживают обращение к президенту РФ Владимиру Путину о переносе парада Победы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред совета, генерал-полковник Расим Акчурин.

«Это правильная инициатива, потому что вопрос стоит так: парад будет, но ветераны там присутствовать не могут из-за коронавируса. Поэтому самый оптимальный вариант — это перенести парад Победы. Например, на 24 июня, был такой парад в Москве 75 лет назад. Или в честь окончания Мировой войны — на 2 или 3 сентября. К этому времени положение стабилизируется», — считает Акчурин.

Как стало известно, российские ветеранские организации обратились к президенту с просьбой перенести парад Победы в Москве. Мероприятие необходимо отложить до тех пор, пока обстановка с коронавирусом не нормализуется. Подписи под обращением поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

По мнению авторов письма, перенос парада также послужит проявлением уважения к ветеранам.