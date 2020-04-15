«Медуза»: Руководство РИА Новости придумало новость об обстоятельствах госпитализации Бориса Джонсона

Интернет-издание «Медуза» утверждает, что руководство агентства РИА Новости придумало новость об обстоятельствах госпитализации британского премьера. В начале апреля агентство сообщило, что Бориса Джонсона в больнице якобы собираются подключить к аппарату ИВЛ. Источники «Медузы» в агентстве утверждали, что сама новость была подписана, как будто ее отправили из Лондона, однако корреспондентский пункт РИА Новости к ней не имел отношения и узнал об этом уже позже. Главный редактор МИА «Россия сегодня», куда входит и агентство, Маргарита Симоньян сказала изданию «Медуза», что никаких подобных распоряжений она не отдавала. Представители Джонсона ранее также отрицали планы подключить главу правительства к аппарату.