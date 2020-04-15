Система проверки цифровых пропусков в такси работает без сбоев, утверждают в Департаменте транспорта столицы

Система проверки цифровых пропусков в московских такси работает без сбоев, утверждают в Департаменте транспорта столицы. Там говорят, что находятся в постоянном диалоге со всеми таксопарками и агрегаторами, передает агентство ТАСС. Ранее издание РБК написало со ссылкой на самих таксистов, что с приложением «Помощник Москвы» у водителей возникают трудности. Тем временем в мэрии предупредили, что они будут ежедневно сверять число заказов такси и число проверок пропусков пассажиров. На днях в столичном руководстве говорили, что за провоз людей без таких документов таксистов ждут санкции.
2020-04-15T17:31:00+03:00
2020-04-15T17:34:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 15 апреля 2020
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