Президент Владимир Путин предложил освободить от налогов дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом он попросил министра финансов Антона Силуанова. Путин признал, что потребуются внести изменения в нормативно-правовую базу. О дополнительных выплатах врачам и медицинским работникам Путин объявлял на прошлой неделе.