Президент Владимир Путин предложил освободить от налогов дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом он попросил министра финансов Антона Силуанова. Путин признал, что потребуются внести изменения в нормативно-правовую базу. О дополнительных выплатах врачам и медицинским работникам Путин объявлял на прошлой неделе.
2020-04-15T17:31:00+03:00
2020-04-15T17:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 15 апреля 2020
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