Власти Москвы дополнительно выделяют 7 млрд рублей на поддержку москвичей, потерявших работу из-за Covid-19

Об этом сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе по экономике.

«Дополнительно выделили уже 7 млрд рублей. Деньги направят жителям столицы, которые остались без работы из-за пандемии. Как получить поддержку: встать на биржу труда онлайн, оставить необходимые реквизиты. В течение 3-5 дней на карту придет выплата 19 500 рублей», — отмечают в штабе.

Как сообщили в штабе, власти Москвы называют главной задачей сейчас сохранение зарплат тем, кто находится в самоизоляции и поддержку малого и среднего бизнеса.

«На это бизнес может получить беспроцентные кредиты. Для этого под нулевую ставку в ЦБ РФ зарезервировано 150 млрд рублей», — отметил собеседник агентства.