Минкомсвязи сообщило об отмене уже третьего за последние два дня рейса по вывозу россиян из-за рубежа

Речь идет о рейсе из Стамбула в Москву, который был намечен на четверг. О его отмене ведомство сообщило в телеграм-канале «Коронавирус: рейсы в РФ», в котором публикуется график полетов. Накануне там появились сведения об отмене вывозных рейсов в столицу из Рима и Амстердама, которые должны были состояться в эти два дня.

Причины, по которым это произошло, не указываются; в то же время источник агентства ТАСС утверждает, что это связано с малым количеством пассажиров. По его словам, власти решили распределить нагрузку в пользу тех стран, где количество ожидающих возвращения на родину россиян выше.

Собеседник агентства также пояснил, что для вывозных рейсов сейчас продолжает действовать принцип «одна страна вылета — один город прилета». При этом сколько именно пассажиров зарегистрировались на отмененные рейсы из Рима, Амстердама и Стамбула, источник не уточнил.

За рубежом в настоящий момент остается свыше 20 тысяч россиян, ожидающих вылета на родину. Накануне Росавиация сообщила о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля из Дубая, Бангкока, Денпасара, Дели, Тель-Авива и ряда других городов.