Российские ветеранские организации предлагают перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату

С такой просьбой ветераны обратились к Президенту страны. Ветеранские организации попросили Владимира Путина принять решение о переносе парада на дату, когда, в соответствии с эпидемиологической ситуацией, он станет не угрозой, а торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорится в обращении, которое имеется в распоряжении ТАСС Подписи под посланием поставили руководители ветеранских организаций страны.

Ранее РБК сообщило, что из-за распространения коронавируса власти рассматривают несколько сценариев проведения парада. Имеется вариант с переносом парада на осень. Речь идет о том, чтобы приурочить его к окончанию Второй мировой войны. Во всем мире этот день отмечают 2 сентября.

Однако Госдума на днях приняла законопроект, согласно которому Вторая Мировая завершилась 3 сентября. Отмечается, что в этом случае торжества могут состояться со зрителями. Но возможно и проведения парада «без трибун» 9 мая.

Также есть вариант переноса Парада Победы на 24 июня. Именно в этот день на Красной площади в 1945 году проводили Парад в честь Победы СССР над фашистской Германией