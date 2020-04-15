Москва так же, как и большинство стран Большой двадцатки, поддерживает работу ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение президента США приостановить финансирование ВОЗ. Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения допустила ошибки. В частности, не расследовала ситуацию в китайском Ухане, где началась вспышка коронавируса.
2020-04-15T14:32:00+03:00
2020-04-15T14:35:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 15 апреля 2020
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