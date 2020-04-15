Москва так же, как и большинство стран Большой двадцатки, поддерживает работу ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение президента США приостановить финансирование ВОЗ. Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения допустила ошибки. В частности, не расследовала ситуацию в китайском Ухане, где началась вспышка коронавируса.