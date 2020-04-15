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14:32, 15 апреля 2020

Семенников: Водители такси в московском регионе оказались в сложной ситуации

Они обязаны проверять наличие пропуска у пассажира перед началом поездки, однако, многие таксисты не знают алгоритма действий. Как считает глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников, органы исполнительной власти не предоставляют гражданам четких инструкций.
По словам депутата, недопустима ситуация и с поголовной проверкой пропусков в метро.



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