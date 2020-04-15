Проверки цифровых пропусков на въездах в Москву и в метро стали выборочными

Об этом свидетельствуют корреспонденты различных СМИ. Эту информацию подтверждают и источники «Эха Москвы» в ГУВД. Ранее Сергей Собянин призвал полицию исправить ситуацию, которая возникла утром.

Полицейские проверяли все машины на въездах в столицу, а также всех пассажиров, которые хотели войти в метро. В результате образовались заторы и очереди.

Проблемы, возникшие сегодня утром в Москве — временные. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос «Эха Москвы», Песков дал понять, что полицейских наказывать не будут.