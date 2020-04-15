Ветеранские организации попросили Владимира Путина отложить Парад Победы в Москве

Об этом передает ТАСС, ссылаясь на их обращение. Ранее в Кремле не исключали, что из-за сложной ситуации с коронавирусом парад может быть перенесен. Между тем в подмосковном Алабино пока продолжаются репетиции мероприятия.
2020-04-15T14:30:00+03:00
2020-04-15T14:37:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 15 апреля 2020
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