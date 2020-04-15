Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию

Об этом пишет газета Bild. Издание отмечает, что российский лидер, вероятно, хочет разжечь войну в Северной Африке.

На востоке и в южных районах Сирии, граничащих с Израилем, «через (псевдо) частную военную компанию Вагнер», Москва вербует и организует боевую подготовку части местного мужского населения для отправки в Ливию, рассчитывая таким образом укрепить национальную армию под командованием генерала Хафтара, противостоящую правительственным силам в Триполи, — пишет Bild (перевод сайта «Инопресса»). — Использование ЧВК дает Кремлю возможность «продолжать правдоподобно отрицать свое участие в конфликте», делая его действия «абсолютно аналогичными (российской) стратегии на оккупированной Восточной Украине».

По данным издания, наемники и оружие для Хафтара поставляются с российской авиабазы в сирийской провинции Латакия, откуда только за последние три месяца было сделано более восьми десятков таких перелетов. Тем самым, подчеркивает Bild, Россия «вопиющим образом нарушает все подписанные ею заявления ООН, оружейное эмбарго и итоговую декларацию Берлинской конференции января 2020 года по Ливии».

Издание отмечает, что некоторые сирийцы, выяснив, что их нанимают вовсе не для охраны нефтяных объектов Ливии, отказались принимать участие в боевых действиях.