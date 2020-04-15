Стоимость нефти марки Brent в Лондоне ускорила снижение и в ходе торгов опустилась ниже отметки $28 за баррель

Это произошло впервые со 2 апреля. Очевидно, что цена снижается из-за того, что рынок не поверил в сделку ОПЕК. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Видно, что рынок не поверил в эту сделку. Первое это то, что объявленные объемы 9,7 млн баррелей в сутки не убирают лишнюю нефть с рынка. Потому что навес предложений над спросом сейчас измеряется в 30-35 млн баррелей в сутки. Убрать это какими-то соглашениями совершенно невозможно», — сказал он.

Куртихин также отметил, что нет никакой уверенности в том, что участники соглашения будут выполнять свои обязательства. По его словам, Россия и раньше докладывала ОПЕК, что сокращает добычу нефть, однако три года подряд добыча росла.

«Поэтому на рынке не верят, что эта мера возымеет какое-то действие, и подтолкнет цены к росту. И в России мы видим, что можно было бы изобразить договоренность как большую победу российской внешней политики, но единственное что надо предъявлять в этом случае — это повышение цен. А поскольку этого повышения нет, а есть только серьезные понижения, то нет и парадных заявлений», — отметил эксперт.