Власти Мурманской области потратят почти 1,5 млн рублей на закупку браслетов для отслеживания больных коронавирусом

Ужесточать контроль за соблюдением режима изоляции собираются и в других регионах. Правительство Мурманской области купит 120 электронных браслетов, которые будут предназначены для зараженных коронавирусом.

В комплект также войдут запасные ремешки и дополнительные датчики, говорится в постановлении за подписью губернатора Андрея Чибиса. С помощью браслетов власти будут отслеживать соблюдение пациентами режима изоляции на дому.

Ранее глава региона рассказал, что в Мурманской области ожидается «очень серьезный рост количества заболевших». Сейчас их насчитывается 286, по этому показателю регион находится на седьмом месте по стране. Очаг заражения отмечен в селе Белокаменка Кольского района на стройке компании «Новатэк», пояснил Чибис.

Об усилении мер контроля за соблюдением режима самоизоляции объявляют и власти другие регионов. Жителям Калининградской области с четверга нужно будет документально подтверждать свой путь на работу. Губернатор Архангельской области Александр Цибульский дал указание полицейским подходить к каждому человеку на улице и напоминать о необходимости соблюдать специальный режим. Похожие меры вводятся и в Самарской области.

Между тем, в Липецкой области запустят систему пропусков, похожую на ту, что начала действовать в Москве. Они будут необходимы даже для посещения магазина или аптеки.