Сергей Собянин потребовал от полиции не допускать больших очередей при проверке цифровых пропусков в метро

Градоначальник назвал «очень критичной» ситуацию с большим скоплением людей на входе в подземку, как было этим утром. Первый блин, точнее день введения цифровых пропусков — вышел комом. Столичный мэр раскритиковал ситуацию с толпами людей на входе в метро.

К этому привели действия полиции, дал понять Сергей Собянин. Поэтому он обсудил ситуацию с начальником столичного главка МВД Олегом Барановым. Его мэр попросил так организовать работу, чтобы больше не допустить подобных ситуаций в городе. Он также предложил перейти к автоматизированной системе контроля цифровых пропусков на входе в метро.

Необходимо продумать, как это сделать, написал столичный мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и «Твиттере». Собянин заверил, что очередей при входе в подземку, которые возникли из-за проверок, сейчас нет.

На ситуацию столичная полиция отреагировала. Силовики попросили горожан, сообщает «Интерфакс», «отнестись с пониманием», напомнив, что с этого дня сотрудники органов внутренних дел проверяют цифровые пропуска у пассажиров при входе в метро.

В полиции попросили жителей в случае возникновения очередей соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга, которая снижает риск заражения коронавирусом. Людям также советуют заранее планировать время поездки, а лучше без особой необходимости из дома вообще не выходить.

Без пропуска горожане не могут пользоваться как частными автомобилями, так и общественным транспортом. По задумке городских властей, эта мера должна помочь в сдерживании распространения в столице коронавирусной инфекции.

В Кремле проблемы, возникшие сразу после запуска системы пропусков в Москве, посчитали временными. С соответствующим комментарием выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналиста «Эха Москвы», Дмитрий Песков дал понять, что полицейских, чьи действия привели к массовому скоплению людей и увеличению риска заражения, наказывать не будут.

Эффективно и гладко эта система работать не будет. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политик Дмитрий Гудков. На своей странице в Facebook Гудков написал, что самостоятельные усилия людей по соблюдению социальной дистанции отправлены псу под хвост.