В столице открылись 45 новых амбулаторных КТ-центров

В Москве на полную мощность заработали 45 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Они развернуты на базе зданий городских поликлиник, имеющих кабинеты компьютерной томографии.

«Поставить диагноз «коронавирусная инфекция» на основании только лабораторных исследований возможно далеко не во всех случаях. Поэтому мы по предложению Клинического комитета приняли решение создать специальные центры на базе городских поликлиник, где пациентам с подозрением на коронавирус будут дополнительно проводить КТ, УЗИ и другие исследования для точного установления диагноза. Сейчас в городе работает 45 таких центров. В них провели уже более 5 тысяч КТ-исследований органов грудной клетки, и в 27% случаев выявлены признаки вирусной пневмонии. Более 1 тысячи человек получили противовирусные лекарства», — отметила вице-мэр.

Помимо КТ, для пациентов с подозрением на COVID-19 в этих центрах проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на коронавирус, при необходимости проведут УЗИ-исследование. Такой подход дает возможность не только диагностировать наличие пневмонии, но и определить ее характер.

После проведения необходимых обследований врачи ставят диагноз и, исходя из клинической картины, принимают решение о госпитализации пациентов либо определяют тактику лечения пациента на дому. Центры ведут работу в круглосуточном режиме.

Здания поликлиник, в которых работают КТ-центры, временно закрыты для планового посещения горожан, медицинская помощь для них оказывается в других филиалах. Данная мера необходима для обеспечения эпидбезопасности пациентов и медицинского персонала.