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Эксклюзив Эха 14:00, 15 апреля 2020

Введение пропускного режима в Москве привело к очередям в метро и пробкам на въездах в город

фото: соцсети
фото: соцсети

С сегодняшнего дня в условиях пандемии коронавируса разрешение властей на передвижение по столице стало обязательным.

Наличие пропуска сделали необходимым для всех, кто передвигается на общественном или личном транспорте. С открытием метро полицейские стали проверять документы у каждого пассажира. В ряде случаев людям пришлось стоять в очередях по 30-40 минут.

Корреспонденту «Эху Москвы», встречавшему пассажиров у выхода из метро, горожане рассказывали, что на станциях люди стояли вплотную друг к другу. Они были вынуждены нарушать рекомендованную дистанцию полтора метра. Среди тех, кто попал в эту ситуацию, и москвич Станислав.

Пассажиры отмечали, что, вероятно, проблема в том, что систему придумали люди, которые не пользуются метрополитеном.
Из-за проверки пропусков на въездах в Москву пробки образовались сегодня на всех основных подъездах к столице. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», люди ожидали проверки документов до полутора часов.

Слушатель Павел рассказал радиостанции «Эха Москвы», что из-за дорожного затора на въезде не успел вовремя привезти дочь в больницу.
Павел при этом отметил, что пропуск у него так и не проверили.



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