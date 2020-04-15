Фонд Андрея Первозванного подтвердил, что привезет Благодатный огонь из Израиля в Москву 18 апреля

Лампады будут доставлены к патриаршему богослужению в храме Христа-Спасителя. Из-за ограничений традиционной встречи в аэропорту не будет, а передача Благодатного огня в другие храмы будет возможна только после отмены режима изоляции. Объявят об этом дополнительно.
2020-04-15T13:33:00+03:00
2020-04-15T13:37:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 15 апреля 2020
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