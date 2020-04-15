Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массового заражения мигрантов в Ленобласти

По последним данным коронавирус обнаружили у 88 жителей хостела во Всеволожском районе. Прокуратура 47-го региона потребовала начать уголовное расследование после второй проверки хостела в Новосергиевке.

Первый раз сотрудники Роспотребнадзора пришли в общежитие в конце прошлой недели. В здании живут около полутора сотен человек, в основном, мигрантов. У четырнадцати обнаружили симптомы ОРВИ, у десяти подтвердили коронавирус.

Их изолировали, хостел оцепила полиция, территорию обработали от инфекции, а собственнику выдали предписание обеспечить санитарный режим. Однако вторая проверка показала, что владельцы этого не сделали.

По последним данным Роспотребнадзора коронавирус выявили уже у 88 постояльцев. По данным портала 47news.ru, мигранты из этого хостела работали на стройках, в том числе — реконструировали торговые центры «Икея».

Добавим, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал хостел в Новосергиевке инфекционной бомбой и поручил проверить все общежития 47 региона.

Власти развернули на территории хостела полевой госпиталь на 88 коек. Работать в нём будут врачи всеволожской межрайонной больницы.