Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что пропускной режим впредь будет работать эффективно. Он призвал не делать выводы по первому дню. Напомним, сегодня утром в метро образовались очереди и на въездах в Москву – пробки. Мэр Сергей Собянин призвал полицию исправить ситуацию.