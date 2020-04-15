Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что пропускной режим впредь будет работать эффективно. Он призвал не делать выводы по первому дню. Напомним, сегодня утром в метро образовались очереди и на въездах в Москву – пробки. Мэр Сергей Собянин призвал полицию исправить ситуацию.
2020-04-15T13:30:00+03:00
2020-04-15T13:39:19+03:00
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13:30, 15 апреля 2020
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