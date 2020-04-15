Цена нефти Brent на бирже в Лондоне ускорила снижение до пяти процентов

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные торгов. Стоимость опустилась ниже 28 долларов за баррель впервые со 2-го апреля.
2020-04-15T11:33:00+03:00
2020-04-15T11:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 15 апреля 2020
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Про «экстраординарные меры» Если Вы, Владимир Владимирович, хотите, чтобы люди ответственно сидели дома и понимали, что выход на улицу будет наказываться – исключительно в соответствии с действующими федеральными законами – нужно было не «выходные» объявлять, а ЧС или чрезвычайное положение. Во всей стране!..