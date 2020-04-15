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11:33, 15 апреля 2020

Цена нефти Brent на бирже в Лондоне ускорила снижение до пяти процентов

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные торгов. Стоимость опустилась ниже 28 долларов за баррель впервые со 2-го апреля.



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