Водителей московских такси с сегодняшнего дня обязали проверять пропуска у пассажиров

Вводить номер пропуска при оформлении заказа горожанам не придется, сказал в эфире телеканала «Москва 24» зам.руководителя Департамента транспорта Дмитрий Пронин. Он подчеркнул, что департамент будет ежедневно следить за ситуацией и сверять число заказов и количество проверок пропусков.