Водителей московских такси с сегодняшнего дня обязали проверять пропуска у пассажиров

Вводить номер пропуска при оформлении заказа горожанам не придется, сказал в эфире телеканала «Москва 24» зам.руководителя Департамента транспорта Дмитрий Пронин. Он подчеркнул, что департамент будет ежедневно следить за ситуацией и сверять число заказов и количество проверок пропусков.
2020-04-15T11:31:00+03:00
2020-04-15T11:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 15 апреля 2020
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Про «экстраординарные меры» Если Вы, Владимир Владимирович, хотите, чтобы люди ответственно сидели дома и понимали, что выход на улицу будет наказываться – исключительно в соответствии с действующими федеральными законами – нужно было не «выходные» объявлять, а ЧС или чрезвычайное положение. Во всей стране!..